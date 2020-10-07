В конце августа у британского актера Орландо Блума и певицы Кэти Перри родилась дочь Дейзи Дал. Для артистки девочка стала первенцем, а для звездного папы – вторым ребенком. Он признался, что кроха – его копия.

43-летний Орландо Блум стал гостем шоу телеведущей Эллен Дедженерес. Как информирует издание Daily Mail, звездный отец публично разговорился о новорожденной доченьке. Пара решила не держать в тайне ни дату появления ребенка на свет, ни ее имя. Хоть пока Кэти Перри с любимым не отваживаются показать лицо малышки публике, актер красноречиво описал внешность одномесячной Дейзи Дал.

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Орландо Блум подчеркнул, что дочь изначально была похожа на него, а от популярной мамы у нее красивые голубые глаза. Он заметил, что теперь Дейзи Дал напоминает ему его маму. Актер даже не может предположить, на кого девочка будет похожа впоследствии.

Когда она только появилась на свет, я подумал: "О, это же моя миниверсия". Потом, к счастью, ее глаза стали такого же голубого цвета, как у Кэти, и это просто идеально! Кроме того, она напоминала мне и мою маму,

- поделился Орландо Блум.

Как утверждает папочка, новорожденная доченька очень спокойна. Она спит всю ночь – с 21 до 6 утра и дает возможность родителям высыпаться. Орландо Блуму удается прекрасно успокаивать дочь, напевая буддийскую мантру. Секрет в том, что именно эту песню Дейзи Дал слышала в утробе матери. Кроме того, малышку успокаивает даже сам голос отца.

"Когда я ношу ее на руках, я напеваю ей на ухо, ей это очень нравится, она даже по-своему отвечает мне, очень мило. Кэти смотрит на меня с удивлением, я этакий "детский шептун". И несомненно набираю баллы как лучший папаша", - пошутил Орландо Блум.

Как отреагировал сын Орландо Блума на рождение сестры

Напомним, для актера дочь стала вторым ребенком. Он воспитывает 9-летнего сына Флинна от первого брака с австралийской супермоделью Мирандой Керр. По его словам, мальчик прекрасно справляется с ролью старшего брата и даже помогает с новорожденной крохой, ведь уже имеет такой опыт. Напомним, бывшая жена Блума родила мужу-миллиардеру двух сыновей.

"У него впервые появилась сестра. Но он уже хорошо нянчится с младенцами. Его мама родила ему двух братьев, так что он лучший старший брат", – подчеркнул Орландо Блум.