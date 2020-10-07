Наприкінці серпня в британського актора Орландо Блума та співачки Кеті Перрі народилась донечка Дейзі Дав. Для артистки дівчинка стала первістком, а для зіркового татка – другою дитиною. Він зізнався, що крихітка – його копія.

43-річний Орландо Блум став гостем шоу телеведучої Еллен Дедженерес. Як інформує видання Daily Mail, зірковий батько публічно розговорився про новонароджену донечку. Пара вирішила не тримати в таємниці ані дату появи дитини на світ, ані її ім'я. Хоч поки Кеті Перрі з коханим не наважуються показати обличчя крихітки публіці, актор промовисто описав зовнішність одномісячної Дейзі Дав.

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Орландо Блум наголосив, що донька спочатку була схожа на нього, а від популярної мами у неї красиві блакитні очі. Він зауважив, що тепер Дейзі Дав нагадує йому його маму. Актор навіть не може припустити, на кого дівчинка буде схожа згодом.

Коли вона тільки з'явилася на світ, я подумав: "О, це ж моя мініверсія". Потім, на щастя, її очі стали такого ж блакитного кольору, як у Кеті, і це просто ідеально! Крім того, вона нагадувала мені й мою маму,

– поділився Орландо Блум.

Як стверджує татко, новонароджена донечка дуже спокійна. Вона спить всю ніч – з 21 до 6 ранку і дає можливість батькам висипатися. Орландо Блуму вдається чудово заспокоювати доньку, наспівуючи буддійську мантру. Секрет в тому, що саме цю пісню Дейзі Дав чула в утробі матері. Крім того, малечу заспокоює навіть сам голос батька.

"Коли я ношу її на руках, я наспівую їй на вухо, їй це дуже подобається, вона навіть по-своєму відповідає мені, дуже мило. Кеті дивиться на мене з подивом, я такий собі "дитячий шептун". І безумовно набираю бали як найкращий татусь", – пожартував Орландо Блум.

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Нагадаємо, для актора донька стала другою дитиною. Він виховує 9-річного сина Флінна від першого шлюбу з австралійською супермоделлю Мірандою Керр. За його словами, хлопчик чудово справляється з роллю старшого брата і навіть допомагає з новонародженою крихіткою, адже вже має такий досвід. Нагадаємо, колишня дружина Блума народила чоловіку-мільярдеру двох синів.

"У нього вперше з'явилася сестра. Але він вже добре няньчиться з немовлятами. Його мама народила йому двох братів, так що він найкращий старший брат", – наголосив Орландо Блум.