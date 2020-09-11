Дедалі більше українців хворіють на коронавірус, а разом з ними й українські зірки. Українська співачка Камалія повідомила про те, що хвороба не пройшла мимо і її дім. Вся сім'я заразилась COVID-19.

Щоразу більше українських знаменитостей повідомляють про їхню боротьбу з COVID-19. Співачка та заслужена артистка України Камалія Захур повідомила про те, що вся її сім'я захворіла на коронавірус. Невтішну новину вона сповістила на своїй інстаграм-сторінці.

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Камалія зізналась, що раніше до ситуації з коронавірусом ставилась скептично, хоч і дотримувалась всіх вимог та карантинних обмежень. Однак, скептицизм почав помалу розвіюватись, коли хвороба почала переслідувати її знайомих, потім друзів, а згодом і рідних.

Ось і попри наш дім не пройшов мимо COVID-19. Спочатку з'явилось багато випадків серед знайомих моїх друзів, трохи пізніше почали хворіти і вони, а тепер – вся наша сім'я,

– повідомила Камалія.

Співачка наголосила, що не можна ставитись до коронавірусу недбало та легкодумно. Вона також повідомила, що багато людей приймають її за просту застуду, респіраторне захворювання, отруєння, тому нічого з цим не роблять та продовжують заражати інших.

Камалія зазначила, що всім потрібно бути надзвичайно уважними. "Коли хвороба набирає обертів, стає надто пізно, тому потім люди опиняються в реанімації з ускладненнями", – написала також артистка.