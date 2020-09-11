Все больше украинцев болеют коронавирусом, а вместе с ними и украинские звезды. Украинская певица Камалия сообщила о том, что болезнь не прошла мимо и ее дома. Вся семья заразилась COVID-19.

Все больше украинских знаменитостей сообщают об их борьбе с COVID-19. Певица и заслуженная артистка Украины Камалия Захур сообщила о том, что вся ее семья заболела коронавирусом. Неутешительную новость она сообщила на своей инстаграм-странице.

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Камалия призналась, что раньше к ситуации с коронавирусом относилась скептически, хотя и придерживалась всех требований и карантинных ограничений. Однако скептицизм начал понемногу рассеиваться, когда болезнь начала преследовать ее знакомых, потом друзей, а впоследствии и родных.

Вот и мимо нашего дома не прошел COVID-19. Сначала появилось много случаев среди знакомых моих друзей, чуть позже начали болеть и они, а теперь – вся наша семья,

– сообщила Камалия.

Певица отметила, что нельзя относиться к коронавирусу небрежно и легкодумно. Она также сообщила, что многие люди принимают его за простую простуду, респираторное заболевание, отравление, поэтому ничего с этим не делают и продолжают заражать других.

Камалия отметила, что всем нужно быть очень внимательными. "Когда болезнь набирает обороты, становится слишком поздно, поэтому потом люди оказываются в реанимации с осложнениями", – написала также артистка.