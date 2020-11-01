Американська співачка Ешлі Сімпсон втретє стала мамою, а її чоловік Еван Росс вдруге став батьком. У подружжя народився хлопчик, першим фото якого вони поділились з шанувальниками.

Популярна американська співачка Ешлі Сімпсон народила хлопчика. Щасливою новиною вона поділилась на своїй офіційній сторінці в інстаграмі, опублікувавши зворушливе фото з новонародженим.

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Так, 29 жовтня Ешлі Сімпсон втретє стала мамою. Хлопчик став другим нащадком у сім'ї Ешлі, що одружена з актором Еваном Россом. Малюка назвали Зіггі Блу Росс. Зірка також показала обличчя хлопчика, на якого ніжно поклали руки зіркова матуся та батько.

Наш солодкий хлопчик вже з нами. Ми на сьомому небі від щастя і такі благословенні,

– написала співачка під фото.

Що відомо про стосунки Ешлі Сімпсон та Евана Росса

Пара співачки та актора зустрічалась 13 місяців. Після цього вони одружились, втім, шлюб став першим для 32-річного Евана. Оскільки перед цим Ешлі була одружена з музикантом Пітом Вентцом. Крім того, від першого шлюбу Ешлі та Еван виховують 11-річного сина Бронкса.

Про вагітність Ешлі стало відомо в травні. Тоді вона поділилась світлинами, де тримає в руках позитивний тест на вагітність. Згодом у зіркового подружжя народилась донька Джаггер, якій зараз 4 роки. Тепер пара виховуватиме і новонародженого сина Зіггі.