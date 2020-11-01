Американская певица Эшли Симпсон в третий раз стала мамой, а ее муж Эван Росс во второй раз стал отцом. У супругов родился мальчик, первым фото которого они поделились с поклонниками.

Популярная американская певица Эшли Симпсон родила мальчика. Счастливой новостью она поделилась на своей официальной странице в инстаграме, опубликовав трогательное фото с новорожденным.

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Так, 29 октября Эшли Симпсон в третий раз стала мамой. Мальчик стал вторым отпрыском в семье Эшли, которая замужем за актером Эваном Россом. Малыша назвали Зигги Блу Росс. Звезда также показала лицо мальчика, на которого нежно положили руки звездная мамочка и отец.

Наш сладкий мальчик уже с нами. Мы на седьмом небе от счастья и такие благословенные,

- написала певица под фото.

Что известно об отношениях Эшли Симпсон и Эвана Росса

Пара певицы и актера встречалась 13 месяцев. После этого они поженились, впрочем, брак стал первым для 32-летнего Эвана. Поскольку перед этим Эшли была замужем за музыкантом Питом Вентцом. Кроме того, от первого брака Эшли и Эван воспитывают 11-летнего сына Бронкса.

О беременности Эшли стало известно в мае. Тогда она поделилась фотографиями, где держит в руках положительный тест на беременность. Впоследствии у звездных супругов родилась дочь Джаггер, которой сейчас 4 года. Теперь пара будет воспитывать и новорожденного сына Зигги.