Молода мама трьох дітей Alyosha днями народила дівчинку. З цієї нагоди вона поділилась новим фото зі своєю сім'єю.

Співачка Alyosha та її чоловік Тарас Тополя зробили світлину на ґанку київського пологового будинку, де з'явилась на світ їхня дочка. Також в кадрі є два сини Роман і Марк та інші родичі. Цією світлиною Alyosha поділилась на своїй інстаграм-сторінці.

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На фото зірка зображена без макіяжу, а одягнена вона в рожеву сукню в горох. На руках тримає донечку Марію, поки чоловік Тарас усміхнено робить селфі.

Alyosha подякувала всім за привітання і висловилась стосовно того, що так багато людей радіють разом з нею.

Ми так само бажаємо вам усім щастя! Великого кохання і багато справжніх друзів!,

– написала співачка.



Alyosha з родиною / Instagram / @alyoshasinger

Також вона подякувала всім, хто допомагав з'явитися на світ доньці Марії, зокрема лікарям. Зірка зізналась, що третій номер пологового виявився неабияким збігом, а будинок розташований на вулиці Кучера, як і її дівоче прізвище.

"А нашим батькам тепер і радісно і боязно. Та ми ж профі в цьому, правда? Впораємося. Дякую, що поруч!" – підсумувала Alyosha.