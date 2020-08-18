Молодая мама троих детей Alyosha на днях родила девочку. По этому случаю она поделилась новым фото со своей семьей.

Певица Alyosha и ее муж Тарас Тополя сделали фотографию на крыльце киевского роддома, где появилась на свет их дочь. Также в кадре есть два сына Роман и Марк и другие родственники. Этой фотографией Alyosha поделилась на своей инстаграм-странице.

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На фото звезда изображена без макияжа, а одета она в розовое платье в горох. На руках держит дочь Марию, пока муж Тарас улыбчиво делает селфи.

Alyosha поблагодарила всех за поздравления и высказалась относительно того, что так много людей радуются вместе с ней.

Мы так же желаем вам всем счастья! Большой любви и много настоящих друзей!

– написала певица.



Alyosha с семьей / Instagram / @alyoshasinger

Также она поблагодарила всех, кто помогал появиться на свет дочери Марии, в частности врачей. Звезда призналась, что третий номер роддома оказался большим совпадением, а дом расположен на улице Кучера, как и ее девичья фамилия.

"А нашим родителям теперь и радостно, и боязно. Да мы же профи в этом, правда? Справимся. Спасибо, что рядом!"– подытожила Alyosha.