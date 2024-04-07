Багато українських прізвищ з'явилися ще у давні часи, зокрема й у період козаччини. Про деякі родові імена сьогодні розповість LifeStyle 24.

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Список красивих українських прізвищ

Денисенко

Прізвище Денисенко входить у список найпопулярніших в Україні. Воно, зокрема, займає 100 місце та має 19550 носіїв. Найчастіше зустрічається у Києві (1716 власників), Дніпрі (770 власників) та Харкові (691 власник).

Бородіна

Прізвище Бородіна деякі люди можуть знати завдяки співзасновниці б'юті-простору G.Bar Валерії Бородіній. В Україні воно належить 4614 людям, а найпоширеніше у Києві (257), Донецьку (244) та Харкові (234).

Прізвища для дівчат / Фото Canva

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Коломієць

Прізвище Коломієць – 58 у списку найпопулярніших. Цікаво, що його можна знайти у козацьких реєстрах за 1756 рік. Загалом цим родовим ім'ям володіють 25164 українців. У Києві їх є 2680, у Харкові – 725, а у Вінниці – 450.

Войцехівська

Прізвище Войцехівська можна почути у Хмельницькій, Київській, Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. У Києві записана 121 людина, у Житомирі – 45, а у Смотричі – 27, загалом є 1230 носіїв.

Тарасенко

Прізвище Тарасенко налічує 23817 власників та розташувалося на 69 сходинці серед найпоширеніших. Найбільше людей з таким родовим ім'ям проживає у Києві – 1801, Харкові – 981 та Дніпрі – 583, менш популярне на заході України.