Таке родове ім'я найбільш поширене у Києві. Також є в Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровський, Рівненській та Одеській областях.

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Прізвище Мельник – найпопулярніше в Україні

Українське прізвище Мельник – одне з найстаріших. Його навіть можна знайти у козацьких реєстрах, власників, зокрема, було 7. Також згадується серед керівництва УРСР, депутатів Верховної Ради, старшини Гетьманщини, київського міщанства, православного духовенства, репресованих та єврейства. Люди, які мали це прізвище, жили під час Першої світової війни, Другої світової війни, Голодомору та Голокосту.

Найпоширеніше прізвище в Україні / Фото Canva

Яке одне з найдовших українських прізвищ

Власником одного з найдовших українських прізвищ є мешканець Тернополя. У 2019 році його паспортні дані були такими: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Однак чоловік постійно експериментує.

Вперше своє прізвище та ім'я тернополянин змінив у 24 роки. Воно складається з 50 символів, оскільки це максимум. Чоловік придумав такі особисті дані за допомогою Вікіпедії. Однак друзі використовують скорочену форму, коли звертаються до нього: Бронік або Бронівогневладислав.