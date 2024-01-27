Наприклад люди, чий вигляд викликав позитивні емоції, отримували такі прізвища: Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Мальований та Красота. Детальніше читайте у матеріалі.

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Прізвища, які утворилися через особливості зовнішності людини

Часто люди отримували свої прізвища через колір волосся. Наприклад,чорнявих стосувалися такі: Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорней, Чорнай, Чернета, Черниш, Чорниш, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець, Чорняк.

А от рудим людям давали прізвища Рудий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижко, Рижак. Сивоволосим належали прізвища Сивий, Сивенький, Сивак, Сідак.

Прізвища, які давали людям з вусами : Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус.

: Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус. Бородаті чоловіки отримували такі прізвища: Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода. А ті, що не мали бороди, – Голобородько та Безбородько.

отримували такі прізвища: Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода. А ті, що не мали бороди, – Голобородько та Безбородько. Якщо люди виділялися серед інших своїми бровами, то вони носили прізвища Чорнобров, Чорнобривий, Чорнобривець, Білобровка.

Люди, на чиїх обличчях було ластовиння, або які перенесли інфекційні захворювання отримували такі прізвища: Дзюба, Дзюбій, Рябий, Рябчук. Якщо у когось був вірус папіломи людини, то їх називали Бородавка, Бородавко.

Також були прізвища, які стосувалися кольору шкіри, опіків та волосся на тілі. Зокрема, йдеться про такі: Чорномаз, Чорнокожа, Смаглий, Червоний, Червонюк, Червоняк, Рапатий, Печений та Піджарко.

Як бачимо, прізвищ, пов'язаних з зовнішністю, є чимало. Усі вони точно передають певні особливості людини та з'явилися ще у давні часи.