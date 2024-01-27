Наприклад люди, чий вигляд викликав позитивні емоції, отримували такі прізвища: Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Мальований та Красота. Детальніше читайте у матеріалі.
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Прізвища, які утворилися через особливості зовнішності людини
Часто люди отримували свої прізвища через колір волосся. Наприклад,чорнявих стосувалися такі: Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорней, Чорнай, Чернета, Черниш, Чорниш, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець, Чорняк.
А от рудим людям давали прізвища Рудий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижко, Рижак. Сивоволосим належали прізвища Сивий, Сивенький, Сивак, Сідак.
- Прізвища, які давали людям з вусами: Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус.
- Бородаті чоловіки отримували такі прізвища: Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода. А ті, що не мали бороди, – Голобородько та Безбородько.
- Якщо люди виділялися серед інших своїми бровами, то вони носили прізвища Чорнобров, Чорнобривий, Чорнобривець, Білобровка.
Люди, на чиїх обличчях було ластовиння, або які перенесли інфекційні захворювання отримували такі прізвища: Дзюба, Дзюбій, Рябий, Рябчук. Якщо у когось був вірус папіломи людини, то їх називали Бородавка, Бородавко.
Також були прізвища, які стосувалися кольору шкіри, опіків та волосся на тілі. Зокрема, йдеться про такі: Чорномаз, Чорнокожа, Смаглий, Червоний, Червонюк, Червоняк, Рапатий, Печений та Піджарко.
Як бачимо, прізвищ, пов'язаних з зовнішністю, є чимало. Усі вони точно передають певні особливості людини та з'явилися ще у давні часи.