У давні часи люди могли мати прізвища, які стосувалися їхніх особливих рис характеру або зовнішності, професії. Зараз ми також можемо почути подібні варіанти. Крім того, мовознавець Юліан Редько каже, що деякі прізвища давали лише добрякам. Про це він написав у книзі "Сучасні українські прізвища".

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Які прізвища та імена давали найдобрішим людям

Юліан Редько пише, що раніше прізвища Тихенький, Тишко, Тихий або Благий давали людям з добрим серцем. Вони ніколи не сварилися з сусідами, тому й мали хорошу славу серед односельців. Крім того, були спокійними та добрими. Намагалися навіть не думати про погані речі, а жити справедливо та чесно.

Цікаво, що люди, які вважалися найдобрішими, також мали особливі імена. У наш час їх майже неможливо почути. Адже ці імена вже давно втратили свою популярність, тому вважаються дуже рідкісними. Зокрема, у списку є такі:

Добрий.

Тихун.

Делікатний.

Коханий.

Мирний.

Ласкавий.

Субтельний.

Любий.

Солодкий.

Мирош.

Святий.

Добрій.

Якщо ви чекаєте на дитину, то можете звернути увагу на ці імена. Адже тоді син чи дочка матиме добрий характер. Такі люди дуже цінуються у наш час.