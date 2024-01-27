Например люди, чей вид вызывал положительные эмоции, получали такие фамилии: Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Мальований та Красота. Подробнее читайте в материале.

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Фамилии, которые образовались из-за особенностей внешности человека

Часто люди получали свои фамилии из-за цвета волос. Например, черноволосых касались такие: Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорней, Чорнай, Чернета, Черниш, Чорниш, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець, Чорняк.

А вот рыжим людям давали фамилии Рудий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижко, Рижак. Сивоволосым принадлежали фамилии Сивий, Сивенький, Сивак, Сідак.

Фамилии, которые давали людям с усами : Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус.

: Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус. Бородатые мужчины получали такие фамилии: Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода. А те, у кого не было бороды, – Голобородько та Безбородько.

получали такие фамилии: Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода. А те, у кого не было бороды, – Голобородько та Безбородько. Если люди выделялись среди других своими бровями, то они носили фамилии Чорнобров, Чорнобривий, Чорнобривець, Білобровка.

Люди, на чьих лицах было веснушки, или которые перенесли инфекционные заболевания получали такие фамилии: Дзюба, Дзюбій, Рябий, Рябчук. Если у кого-то был вирус папилломы человека, то их называли Бородавка, Бородавко.

Также были фамилии, которые касались цвета кожи, ожогов и волос на теле. В частности речь идет о таких: Чорномаз, Чорнокожа, Смаглий, Червоний, Червонюк, Червоняк, Рапатий, Печений та Піджарко.

Как видим, фамилий, связанных с внешностью, есть немало. Все они точно передают определенные особенности человека и появились еще в давние времена.