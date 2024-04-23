5 рідкісних українських імен, які вам точно сподобаються

Рідкісні імена дійсно заворожують. Вони – милозвучні, мають гарне значення та походження. Сучасні батьки все частіше звертаються до нашої історії та називають своїх дітей так, як було популярно у стародавні часи.

Навіть серед рідкісних імен буває складно знайти найбільш вдале, адже вибір – немаленький. Допомогти майбутнім батькам вирішив LifeStyle 24.

Краса Для ваших майбутніх синів та доньок: 6 стародавніх імен, які повертаються

Добірка рідкісних українських імен для хлопчиків та дівчаток

Дзвенислава або Дзвінка

Неймовірно милозвучне та рідкісне ім'я Дзвенислава утворилося зі слів "дзвін (дзвеніти)" та "слава", тому його часто трактують як "гучна слава". Дуже шанувалося за часів Київської Русі. Вважалося, що поруч з власницями цього імені завжди ходить ангел-охоронець, який допомагає.

Радослав

Слов'янське ім'я Радослав має два значення: "радити славі" або "радіти славі". Зараз його не так часто можна почути в Україні. Такі хлопчики виростають перфекціоністами, оскільки їм важливо, щоб все було ідеально.

Оріяна

З латинської мови ім'я Оріяна перекладається як "світанок" або "схід". Його звучання дійсно асоціюється з чимось світлим. Дівчата, яким батьки дадуть таке ім'я, точно привертатимуть до себе увагу та виділятимуться серед друзів.

Список рідкісних українських імен / Фото Canva

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Аскольд

Іменем Аскольд раніше називався варязький київський князь, який правив у 830-882 роках. Відомий тим, що заснував Київське князівство на Наддніпрянщині. Це ім'я трактується як "той, хто володіє списом". Воно наділяє чоловіків неймовірною емоційністю, тому з ними може бути складно.

Лукерія

З грецької мови ім'я Лукерія тлумачиться як "солодка". У Київську Русь прийшло разом з християнством. Такі дівчата досить впевнені у собі, їм не страшні жодні перешкоди на шляху до мрії. Люблять працювати та відповідально ставляться до своїх обов'язків.

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