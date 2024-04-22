Стародавніх імен є настільки багато, що вибрати завжди є з чого. LifeStyle 24 підготував перелік декількох варіантів як для хлопчиків, так і для дівчаток. Впевнені, що одне з імен вам точно сподобається.

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Добірка стародавніх імен для дівчаток

Меланія

Ім'я Меланія має давньогрецьке коріння та означає "чорна", "темна". Воно наділяє дівчат неймовірною допитливістю. Їм цікаво пізнавати світ та вчитися чомусь новому. Особливий хист мають до творчих професій.

Євдокія

Ім'я Євдокія також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно має два значення: "добра слава" або "благовоління". На території Київської Русі з'явилося разом з християнством. Власниці цього імені мають неспокійний характер та хороше почуття гумору. Крім того, вони дуже щирі.

Міра

Стародавнє ім'я Міра тлумачиться як "мир", "злагода", а от в Японії – "скарб". Такі жінки володіють неймовірною вродою та сильним характером. Вони вміють знаходити вихід навіть з найскладніших ситуацій.

Стародавні жіночі та чоловічі імена / Фото Canva

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Добірка стародавніх імен для хлопчиків

Ярема

Ім'я Ярема – давньоєврейського походження та трактується як "Божа висота". Таким хлопчикам не потрібно багато друзів, адже їм важлива підтримка лише близьких людей. Тоді можуть бути по-справжньому відвертими.

Всеволод

Слов'янське ім'я Всеволод складається з двох частин: "все" ("весь") та "волод" ("володіти"). Тому перекладається як "володіє світом", "володіє всім". Хлопчики, які мають це ім'я, дійсно виростають переможцями та добиваються успіхів.

Ростислав

Ім'я Ростислав також слов'янське та утворилося з двох слів: "рости" і слава". Отже, його перекладають як "слава, що зростає". Власники цього імені постійно займаються саморозвитком, їм важливо здобувати нові навички.