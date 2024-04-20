Чоловічі імена з сильною енергетикою доволі часто зустрічаються в Україні. У нас полюбляють так називати хлопчиків. Детальніше розкаже LifeStyle 24.

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Перелік чоловічих імен, які мають сильну енергетику

Данило

Ім'я Данило має давньоєврейське коріння та утворилося від імені Даніель. Воно трактується як "Бог – мій суддя", "суддя – мій Бог". Саме через своє значення володіє сильною енергетикою та потужним захистом. У власників цього імені все добре складається як в кар'єрі, так і в особистому житті.

Захар

Давньоєврейське ім'я Захар означає "Бог згадав". На територію Київської Русі прийшло після того, як її охрестив князь Володимир Великий. Вважається, що на життєвому шляху хлопчикам, які мають це ім'я, допомагає "малий" пророк Старого Заповіту Захарій, який знав, що Ісуса Христа розіп'ють.

Список чоловічих імен з сильною енергетикою / Фото Pixabay

Орест

Ім'я Орест з'явилося у Стародавній Греції. Перекладається як "той, що підкорює вершини", "той, що стоїть на горі". Особливо часто його можна почути у західних областях України. Це ім'я наділяє чоловіків цілеспрямованістю, тому вони не зупиняються на шляху, а впевнено крокують до своєї мрії.

Ігор

Ім'я Ігор пов'язують зі скандинавським іменем Ingvarr, яке складається з двох частин: "ing" (бог достатку) та "varr" ("об'єкт, який охороняється"). Тому йому дають значення "охороняється Інгом". Є версія, що це ім'я трактується як "щасливий", "багатий". Так чи інакше, на таких хлопців чекає хороша доля.