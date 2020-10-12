Дружина Влада Ями днями розповіла про те, як вона з Владом виховують сина Леона. Лілія поділилась головним принципом: ставитися до сина, як до особистості.

Дружина Влада Ями Лілія активно веде профіль в інстаграмі. Вона часто ділиться своїми секретами з сімейного життя. Цього разу Лілія Яма розповіла про те, як пара виховує сина Леона.

До теми Освіта онлайн: Наталія Мосейчук вперше показала своїх синів і розповіла про навчання старшого

Лілія Яма розповіла, що головний її принцип виховання – це ставитись від самого народження до дитини як до особистості, яка має свій характер і емоції, право вибору і мрії.

Також дружина хореографа розповіла, що ніколи не "сюсюкається" з Леоном, а навпаки, спілкується, як з дорослою людиною. Лілія наголошує, що дитину не треба ламати чи бути її вихователем, а краще стати провідником в доросле життя.

А ще днями син сам захотів подарувати мені букет квітів. Ми були в магазині, він підкликав до себе тата і шепнув йому на вушко: "Тату, давай купимо мамі букет?". Зізнався в любові і зворушив до сліз. Чудово, коли в родині росте справжній чоловік,

– розповіла Лілія.

Лілія та Влад Ями вчаться контролювати свої емоції, особливо гнів, та намагаються не виплескувати свій поганий настрій на дитину. Зірковим батькам хочеться, щоб Леон усвідомлював свій вибір і був за нього відповідальний. Тому вони стараються багато розмовляти з сином та пояснювати йому свою точку зору. Це також важливо, коли батьки щось забороняють.

Лілія Яма зізналась, що нещодавно Леон взяв телефон без дозволу. Але вони обговорили цю ситуацію і зробили висновки. Матуся наголошує, що важливо будувати стосунки, які базуються на довірі.