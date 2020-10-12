Жена Влада Ямы на днях рассказала о том, как она с Владом воспитывают сына Леона. Лилия поделилась главным принципом: относиться к сыну, как к личности.

Жена Влада Ямы Лилия активно ведет профиль в инстаграме. Она часто делится своими секретами из семейной жизни. На этот раз Лилия Яма рассказала о том, как пара воспитывает сына Леона.

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Лилия Яма рассказала, что главный ее принцип воспитания – это относиться с самого рождения к ребенку как к личности, которая имеет свой характер и эмоции, право выбора и мечты.

Также жена хореографа рассказала, что никогда не "сюсюкается" с Леоном, а наоборот, общается, как со взрослым человеком. Лилия подчеркивает, что ребенка не надо ломать или быть его воспитателем, а лучше стать проводником во взрослую жизнь.

А еще на днях сын сам захотел подарить мне букет цветов. Мы были в магазине, он подозвал к себе папу и шепнул ему на ушко: "Папа, давай купим маме букет?". Признался в любви и растрогал до слез. Замечательно, когда в семье растет настоящий мужчина,

- рассказала Лилия.

Лилия и Влад Ямы учатся контролировать свои эмоции, особенно гнев, и стараются не выплескивать свое плохое настроение на ребенка. Звездным родителям хочется, чтобы Леон осознавал свой выбор и был за него ответственен. Поэтому они стараются много разговаривать с сыном и объяснять ему свою точку зрения. Это также важно, когда родители что-то запрещают.

Лилия Яма призналась, что недавно Леон взял телефон без разрешения. Но они обсудили эту ситуацию и сделали выводы. Мамочка подчеркивает, что важно строить отношения, которые базируются на доверии.