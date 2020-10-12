Українська теледевуча Наталія Мосейчук рідко розповідає про залаштунки особистого життя. Проте кілька днів тому вона розповіла про синів, старший з яких вступив на навчання до європейського університету, але пандемія змусила залишитись хлопця в Україні.

Телевізійна ведуча дала інтерв'ю в програмі "Світське життя", де відверто розповіла про свою родину. За її словами, старший з двох синів Наталії – 21-річний Антон з 1 курсу навчався Київському національному економічному університеті (КНЕУ). Згодом він один семестр навчався у Відні в Австрії і згодом отримав грант на навчання в Університеті Кельна у Німеччині. До карантину він там і здобував освіту, але після канікул в Україні вже не зміг повернутись за кордон, тому що світ стривожила пандемія коронавірусу.

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Антон виграв один семестр навчання в Відні. А також закінчив бакалаврат в Україні і вступив в Кельн на магістратуру і вчився оффлайн там до тих пір, поки не почалася вся ця карантинна історія. Він приїхав сюди на канікули, і країна закрилася. Він зараз тут, в Києві, вчиться відразу в двох університетах – КНЕУ імені Вадима Гетьмана та Кельнському університеті вже онлайн,

– поділилась Мосейчук.



Наталія Мосейчук із синами Антоном та Матвієм / Фото з мережі

Незаважаючи на це, хлопець продовжує навчатись, але онлайн з Києва. Паралельно хлопець пішов працювати економістом-аудитором. Такі неочікувані зміни в житті юного сина Наталія Мосейчук сприйняла позитивно, адже рада бачити сина постійно у себе вдома.

"Я бачу, що він робить, що він їсть. Він пішов на роботу ще й тут у нас економістом-аудитором. Це така особиста річ, але я позавчора приїхала з ефіру "Право на владу", лягаю у своє ліжко і на моєму боці лежить пляшка з гарячою водою. Холодно було, і він мені нагрів місце", – розповіла Наталя.

Жінка також додала, що старший син неабияк допоміг їй у вихованні та навчанні меншого сина Матвія. Хлопчику зараз 8 років і він навчається у третьому класі однієї з київських шкіл, проте під час карантину він навчався як і всі інші діти вдома. Саме Антон, за словами Наталії, зайнявся навчанням молодшого брата. Зараз Матвій ходить у школу та приносить додому лише хороші оцінки.



Наталія Мосейчук із синами Антоном та Матвієм / Фото з мережі

Що відомо про особисте життя Наталії Мосейчук?

Українська телеведуча двічі була заміжньою. Від першого шлюбу у неї народився син Антон, а у шлюбі з чоловіком Іллею вона народила сина Матвія. У шлюбі подружжя перебуває 12 років.