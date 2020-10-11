15-річна донька співачки Олі Полякової Марія розпочала музичну кар'єру в таємниці від мами. Дівчина зібрала музикантів та записала першу пісню, прем'єра якої відбудеться незабаром. Як з'ясувалось, про її творчість зірка дізналась в мережі.

Вокальними здібностями доньки Оля Полякова хизувалась давно. Маша вирішила продовжити кар'єру зіркової мами, однак зробила це без її допомоги. В інстаграм-профілі з 160-тисячною аудиторією вона опублікувала відео з репетиції колективу, в якому стала солісткою.

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У короткому ролику Маша Полякова виконала фрагмент своєї першої пісні під супровід трьох хлопців-музикантів. Репетирувала вона в білій сорочці оверсайз, чорній мініспідниці та високих чоботах. Дівчина зібрала довге волосся у низький хвіст, а обличчя залишила без косметики навіть попри те, що на публіці у свої 15 часто з'являється з макіяжем.

За годину після публікації відео поширила на особистій сторінці в інстаграмі Оля Полякова. Як розповіла вона 2,4-мільйонній аудиторії, про гурт, у якому співає Маша, вона дізналась вперше. Артистка не знає хлопців-музикантів, а пісню чує вперше.

Я не знаю, що вона співає, як вона зібрала цих хлопців, що це за музика, хто це написав, і де вони репетирують! Але тільки так і робиться справа твого життя – самостійно. Я б підтримала і порадила, але ти не просиш. Люблю, пишаюсь, давай,

– написала зірка.

Те, що Маша Полякова розпочала музичну кар'єру в таємниці від мами, неабияк шокувало користувачів. Від коментарів не втримались навіть зірки першого ешелону українського шоу-бізу. Алла Костромічова, яка раніше вчила дівчину моделінгу, написала: "Розумничка". А прима-балерина Катерина Кухар наголосила, що Марія має мамину наполегливість: "Хоче, пробує, старається! Перший етап пройдено! Молодець! Мамин характер".