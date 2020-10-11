15-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария начала музыкальную карьеру втайне от мамы. Девушка собрала музыкантов и записала первую песню, премьера которой состоится в скором времени. Как выяснилось, о ее творчестве звезда узнала в сети.

Вокальными способностями дочери Оля Полякова хвасталась давно. Маша решила продолжить карьеру звездной мамы, однако сделала это без ее помощи. В инстаграм-профиле со 160-тысячной аудиторией она опубликовала видео с репетиции коллектива, в котором стала солисткой.

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В коротком ролике Маша Полякова исполнила фрагмент своей первой песни в сопровождении троих музыкантов. Репетировала она в белой рубашке оверсайз, черной мини-юбке и высоких сапогах. Девушка собрала длинные волосы в низкий хвост, а лицо оставила без косметики даже несмотря на то, что на публике в свои 15 часто появляется с макияжем.

Через час после публикации видео распространила на личной странице в инстаграме Оля Полякова. Как рассказала она 2,4-миллионной аудитории, о группе, в которой поет Маша, она узнала впервые. Артистка не знает ребят-музыкантов, а песню слышит впервые.

Я не знаю, что она поет, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал, и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни – самостоятельно. Я бы поддержала и посоветовала, но ты не просишь. Люблю, горжусь, давай,

– написала звезда.

То, что Маша Полякова начала музыкальную карьеру втайне от мамы, изрядно шокировало пользователей. От комментариев не удержались даже звезды первого эшелона украинского шоу-биза. Алла Костромичева, которая ранее учила девушку моделингу, написала: "Умничка". А прима-балерина Екатерина Кухар подчеркнула, что у Марии маминау настойчивость: "Хочет, пробует, старается! Первый этап пройден! Молодец! Мамин характер".