Украинская телеведущая Наталья Мосейчук редко рассказывает о закулисье личной жизни. Однако несколько дней назад она рассказала о сыновьях, старший из которых поступил на учебу в европейский университет, но пандемия заставила парня остаться в Украине.

Телевизионная ведущая дала интервью в программе "Светская жизнь", где откровенно рассказала о своей семье. По ее словам, старший из двух сыновей Натальи – 21-летний Антон раньше учился один семестр в Вене в Австрии, но впоследствии получил грант на обучение в Университете Кельна в Германии. До карантина он там и учился, но после каникул в Украине уже не смог вернуться за границу, потому что мир встревожила пандемия коронавируса.

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Антон выиграл один семестр обучения в Вене. А также окончил бакалавриат в Украине и поступил в Кельн на магистратуру и учился оффлайн там до тех пор, пока не началась вся эта карантинная история. Он приехал сюда на каникулы, и страна закрылась. Он сейчас здесь, в Киеве, учится сразу в двух университетах – КНЭУ имени Вадима Гетьмана и Кельнском университете уже онлайн,

– поделилась Мосейчук.



Наталья Мосейчук с сыновьями Антоном и Матвеем / Фото из сети

Несмотря на это, парень продолжает учиться, но онлайн из Киева. Параллельно парень пошел работать экономистом-аудитором. Такие неожиданные изменения в жизни юного сына Наталья Мосейчук восприняла положительно, ведь рада видеть сына постоянно у себя дома.

"Я вижу, что он делает, что он ест. Он пошел на работу еще и здесь у нас экономистом-аудитором. Это такая личная вещь, но я позавчера приехала из эфира "Право на власть", ложусь в свою постель и на моей стороне лежит бутылка с горячей водой. Холодно было, и он мне нагрел место", – рассказала Наталья.

Женщина также добавила, что старший сын изрядно помог ей в воспитании и обучении меньшего сына Матвея. Мальчику сейчас 8 лет и он учится в третьем классе одной из киевских школ, однако во время карантина он учился, как и все другие дети, дома. Именно Антон, по словам Натальи, занялся обучением младшего брата. Сейчас Матвей ходит в школу и приносит домой только хорошие оценки.



Наталья Мосейчук с сыновьями Антоном и Матвеем / Фото из сети

Что известно о личной жизни Натальи Мосейчук?

Украинская телеведущая дважды была замужем. От первого брака у нее родился сын Антон, а в браке с мужем Ильей она родила сына Матвея. В браке супруги состоят 12 лет.