Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" та популярна українська співачка Надя Дорофеєва часто демонструє стильні осінні образи. Цього разу Надя приміряла чорну мініспідницю та жакет.

Відома українська музикантка та солістка гурту "Время и Стекло", що нещодавно розпався, продемонструвала новий образ на своїй сторінці в інстаграмі. Надя Дорофеєва щоразу диктує нові тренди українським модницям на цей сезон.

До слова У жакеті за 760 доларів: Надя Дорофєєва вразила зухвалим осіннім виходом

Новий look Наді Дорофеєвої

Надя постала перед камерою на тлі дерев'яної стіни. Вона одягнула чорний напівпрозорий топ із зеленими вставками та одним довгим рукавом. Його вона поєднала з чорним коротким піджаком, який зав'язала на поясі, що підкреслило бездоганну фігуру Дорофєєвої. Піджак доповнювався мініспідницею з пікантним вирізом, тож співачка похизувалась й стрункими ніжками.

Знаменитість рівно вклала волосся та зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які Надя нафарбувала коричневою помадою. Образ завершувала невелика квадратна сумочка, яку співачка перекинула через плече, та чорний манікюр.

У дописі Надя Дорофеєва зазначила, що через 2 дні відбудеться прощальний концерт з групою "Время и Стекло" – "Последний танец". У коментарях шанувальники зазначили, що, ймовірно, концерт буде дуже атмосферним, але й сумним, адже за 10 років гурт набрав чималу аудиторію, яка не готова прощатися з улюбленцями поп-індустрії.



Надя Дорофеєва / Instagram / @nadyadorofeeva