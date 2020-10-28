Бывшая участница группы "Время и Стекло" и популярная украинская певица Надя Дорофеева часто демонстрирует стильные осенние образы. На этот раз Надя примерила черную мини-юбку и жакет.

Известная украинская музыкант и солистка недавно распавшейся группы "Время и Стекло" продемонстрировала новый образ на своей странице в инстаграме. Надя Дорофеева каждый раз диктует новые тренды украинским модницам на этот сезон.

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Новый look Нади Дорофеевой

Надя предстала перед камерой на фоне деревянной стены. Она надела черный полупрозрачный топ с зелеными вставками и одним длинным рукавом. Его она соединила с черным коротким пиджаком, который завязала на поясе, что подчеркнуло безупречную фигуру Дорофеевой. Пиджак дополнялся мини-юбкой с пикантным вырезом, таким образом певица похвасталась и стройными ножками.

Знаменитость ровно уложила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые Надя накрасила коричневой помадой. Образ завершала небольшая квадратная сумочка, которую певица одела через плечо, и черный маникюр.

В посте Надя Дорофеева отметила, что через 2 дня состоится прощальный концерт с группой "Время и Стекло" – "Последний танец". В комментариях поклонники отметили, что, вероятно, концерт будет очень атмосферным, но и грустным, так как за 10 лет группа набрал немалую аудиторию, которая не готова прощаться с любимцами поп-индустрии.



Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva