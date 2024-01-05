Період спадного Місяця — це час кардинальних перетворень наявного стану речей. Він ідеально підходить для того, щоб подивитися на життя у ширшому масштабі й порадіти успіху, якого вже вдалося досягти, зазначає астрологиня Марина Скаді (Соколова).

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Що треба знати про період спадного Місяця

Цікаво, що у кожному знаку зодіаку транзитний Місяць перебуває приблизно 2,5 дні. Оскільки наш рівень енергії безпосередньо пов'язаний місячним календарем, то Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець і Козоріг у період дуже сильно відчуватимуть вплив спадного Місяця.

До речі, Місяць – покровитель домашнього вогнища, а дні спадного Місяця – це сприятливий період для генерального прибирання, переїзду, відсікання токсичних зв'язків тощо.

Тоді одразу ж після молодика 11 січня 2024 року буде легше вийти на новий рівень у всіх сферах, проявляти себе впевнено, робити кроки для набуття популярності та розширення свого впливу.

Спадний Місяць у Скорпіоні до 7 січня, 23:06

Астрологиня зазначила, що важко залишатися емоційно спокійним на тлі того, що відбувається, однак, загалом, загальне тло можна розцінювати як сприятливе.

Здоров'я нестабільне, адже загальне самопочуття залежить від стану внутрішнього балансу.

Скаді порадила набратися терпіння, мудрості й з наполегливістю рухайтеся до поставлених цілей.

"Впевненість у собі допоможе отримати бажану посаду чи підвищення. Багато проблем із закордонними контрактами буде вирішено, фінансові та юридичні аспекти – залагоджено", — розповіла астрологиня.

Додала, що ті, хто займається майновими питаннями, перебуває у стані шлюборозлучного процесу, з високою ймовірністю вирішать подібні питання з вигодою та користю для себе.

Сприятливий час для пошуку фінансової допомоги, спадкових справ, розподілу спільних ресурсів,

— підкреслила Марина Соколова.

Спадний Місяць у Стрільці до 10 січня, 03:32, після — в Козорозі

Певний етап життя добігає кінця. Попереду зовсім новий цикл. Змінюються алгоритми спілкування, дії з тих чи тих життєвих сфер.

Минуле глибоко впливає на те, хто ми є, тому важливо поміркувати і відпустити старі історії, які утримують у глухому куті і створюють перешкоди. Варто подумати про те, що вам справді потрібно, а від чого можна легко відмовитися. Для того, щоб досягти бажаного результату, доведеться чимось пожертвувати,

— наголосила Скаді.

Додала, що добре вдається планування, чудово працює логіка, втім, найближчі дні не особливо вдалі для творчих людей. Бажано присвятити їх завершенню справ, підбиттю підсумків за місячний цикл, адже вже 11 січня о 13:57 за київським часом – молодик у Козорозі. Тоді почнеться перший місячний цикл у 2024 році.