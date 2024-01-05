Период нисходящей Луны — это время кардинальных преобразований существующего положения вещей. Он идеально подходит для того, чтобы посмотреть на жизнь в более широком масштабе и порадоваться успеху, которого уже удалось достичь, отмечает астролог Марина Скади (Соколова).

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Что нужно знать о периоде нисходящей Луны

Интересно, что в каждом знаке зодиака транзитная Луна находится примерно 2,5 дня. Поскольку наш уровень энергии напрямую связан лунным календарем, то Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Козерог в этот период будут очень сильно ощущать влияние нисходящей Луны.

Кстати, Луна – покровитель домашнего очага, а дни нисходящей Луны – это благоприятный период для генеральной уборки, переезда, отсечения токсичных связей и так далее.

Тогда сразу же после новолуния 11 января 2024 года будет легче выйти на новый уровень во всех сферах, проявлять себя уверенно, делать шаги для обретения популярности и расширения своего влияния.

Убывающая Луна в Скорпионе до 7 января, 23:06

Астролог отметила, что трудно оставаться эмоционально спокойным на фоне происходящего, однако, в общем-то, общий фон можно расценивать как благоприятный.

Здоровье нестабильно, ведь общее самочувствие зависит от состояния внутреннего баланса.

Скади посоветовала набраться терпению, мудрости и с настойчивостью двигайтесь к поставленным целям.

"Уверенность в себе поможет получить желаемую должность или повышение. Многие проблемы с зарубежными контрактами будут решены, финансовые и юридические аспекты улажены", — рассказала астролог.

Добавила, что занимающиеся имущественными вопросами, те, кто находятся в состоянии бракоразводного процесса, с высокой вероятностью решат подобные вопросы с выгодой и пользой для себя.

Благоприятное время для поиска финансовой помощи, наследственных дел, распределения общих ресурсов,

– подчеркнула Марина Соколова.

Убывающая Луна в Стрельце до 10 января, 03:32, после — в Козероге

Определенный этап жизни подходит к концу. Впереди совсем новый цикл. Изменяются алгоритмы общения, действия из тех или иных жизненных сфер.

Прошлое глубоко влияет на то, кто мы, поэтому важно поразмышлять и отпустить старые истории, которые удерживают в тупике и создают препятствия. Следует подумать о том, что вам действительно нужно, а от чего можно легко отказаться. Для того чтобы достичь желаемого результата, придется чем-то пожертвовать,

– подчеркнула Скади.

Добавила, что хорошо удается планирование, отлично работает логика, впрочем, ближайшие дни не особенно удачные для творческих людей. Желательно посвятить их завершению дел, подведению итогов за месячный цикл, ведь уже 11 января в 13:57 по киевскому времени – новолуние в Козероге. Тогда начнётся первый лунный цикл в 2024 году.