Популярна українська співачка, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil нещодавно здивувала фанатів кардинальною зміною своєї зачіски. Дівчина обіцяла зголити волосся, якщо не схудне і таки дотрималася свого слова.

Виконавиця опублікувала нові світлини на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість позувала на тлі колеса огляду на Контрактовій площі.

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Співачка одягнула стильне коричневе пальто, салатові спортивні штани джоггери та чорно-молочний светр з високою горловиною. Образ доверши кросівки на масивних підборах.

Особливу увагу користувачів привертає нова зачіска співачки, адже всі звикли бачити виконавицю з довгим волоссям. Одні користувачі впевнені в тому, що Яна носить перуку, інші ж не заперечують той факт, що харизматична дівчина і справді могла вдатися до такої витівки та позбутися волосся.

В коментарях під світлиною розгорівся справжній батл прихильників співачки та її хейтерів. Одна частина користувачів поділяє рішення співачки та зазначає, що стрижка нічого не змінює, інші ж вдаються до уїдливих коментарів.

"Нагадуєш молодого Вітаса", "На що тільки не підеш, аби потрапити на "Сніданок з 1+1", "Ти красуня, молодець, що ризикнула і пішла на такий експеримент", "Ніколи не думав, що таке скажу дівчині, але тобі личить бути лисою", – написали коментарі.

Втім вже сьогодні, 6 листопада, співачка завершила свій соціальний експеримент та постала перед камерою у своєму звичному образі.

Створити штучну лисину, щоб викрити людську сутність – ідея, яку неможливо було спланувати. Але ідеально живими виходять лише сценарії з імпровізацією. Хейтери – своєрідні мама і тато, строгі виховательки в дитсадку. Опікуни, дякую їм за любов. І за те, що рухають прогрес,

– зазначила співачка.



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