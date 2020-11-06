Популярная украинская певица, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil недавно удивила фанатов кардинальным изменением своей прически. Девушка обещала сбрить волосы, если не похудеет и таки сдержала свое слово.

Исполнительница опубликовала новые фотографии на своей личной странице в инстаграме. Знаменитость позировала на фоне колеса обозрения на Контрактовой площади.

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Певица надела стильное коричневое пальто, салатовые спортивные брюки джоггеры и черно-молочный свитер с высокой горловиной. Образ доверши кроссовки на массивных каблуках.

Особое внимание пользователей привлекает новая прическа певицы, ведь все привыкли видеть исполнительницу с длинными волосами. Одни пользователи уверены в том, что Яна носит парик, другие же не отрицают тот факт, что харизматичная девушка и в самом деле могла прибегнуть к такой выходке и избавиться от волос.

В комментариях под фотографией разгорелся настоящий батл поклонников певицы и ее хейтеров. Одна часть пользователей разделяет решение певицы и отмечает, что стрижка ничего не меняет, другие же прибегают к язвительным комментариям.

"Напоминаешь молодого Витаса", "На что только не пойдешь, чтобы попасть на "Сніданок з 1+1", "Ты красавица, молодец, что рискнула и пошла на такой эксперимент", "Никогда не думал, что такое скажу девушке, но тебе идет быть лысой", – написали в комментарии.

Впрочем уже сегодня, 6 ноября, певица завершила свой социальный эксперимент и предстала перед камерой в своем привычном образе.

Создать искусственную лысину, чтобы разоблачить человеческую сущность – идея, которую невозможно было спланировать. Но идеально живыми получаются лишь сценарии с импровизацией. Хейтеры – своеобразные мама и папа, строгие воспитательницы в детсаду. Опекуны, спасибо им за любовь. И за то, что двигают прогресс,

– отметила певица.



Яна Шимаева сняла искусственную лысину