Блогерша и известная певица Jerry Heil обещала, если не лишится трех килограммов к своему 25-летию, сбреет волосы. Похудеть за две недели ей таки удалось, однако, похоже, кардинально изменить прическу звезда все же решилась. Она шокировала Сеть новым имиджем.

Новые сообщения Jerry Heil в инстаграме озадачили поклонников. Артистка показала обновленную себя, вызвав фурор в прессе и сети. Дело в том, что накануне дня рождения Яна Шемаева публично заявила, что побреется налысо, если не сбросит три килограмма до своего 25-летия. Новый год она встретила с весом 47 килограммов, выполнив обещание.

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Однако уже сегодня, 30 октября, Jerry Heil снялась с полностью выбритыми волосами. Она записала видео в зеркале и сфотографировалась в авто с новой прической, дополнив образ белым худи.

"Отгадайте моего любимого актера из 95 квартала, любимого интервьюера и любимого продюсера Насти Каменских", – с юмором написала певица, намекнув на Евгения Кошевого, Дмитрия Гордона и Потапа.

Мнения фанов относительно нового имиджа Jerry Heil разделились. Одни уверены, что звезда примерила парик для образа на Хэллоуин, другие же верят, что она действительно сбрила волосы.

"Это типа для Хэллоуина такой парик? Вас уже опередила одна блогер", "Да это же ненастоящая, почему вы такие доверчивые", "Хорошо загримировали", "Тебе идет", "Ну зачем? А ты подумала о концертах, как на это менеджмент отреагирует, родители", "Боже тебе так идет", – говорится в комментариях. Сама певица пока на сообщения поклонников никак не отреагировала.