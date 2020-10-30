Блогерка і відома співачка Jerry Heil обіцяла, якщо не позбудеться трьох кілограмів до свого 25-річчя, зголить волосся. Схуднути за два тижні їй таки вдалось, проте, схоже, кардинально змінити зачіску зірка все ж наважилась. Вона шокувала мережу новим іміджем.

Нові дописи Jerry Heil в інстаграмі спантеличили шанувальників. Артистка показала оновлену себе, викликавши фурор у пресі та мережі. Річ у тому, що напередодні дня народження Яна Шемаєва публічно заявила, що поголиться налисо, якщо не скине три кілограми до свого 25-річчя. Новий рік життя вона зустріла з вагою 47 кілограмів, виконавши обіцянку.

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Проте вже сьогодні, 30 жовтня, Jerry Heil знялась з повністю зголеним волоссям. Вона записала відео у дзеркалі та сфотографувалась в авто з новою зачіскою, доповнивши образ білим худі.

"Відгадайте мого улюбленого актора з 95 кварталу, улюбленого інтерв'юера і улюбленого продюсера Насті Каменських", – з гумором написала співачка, натякнувши на Євгена Кошового, Дмитра Гордона і Потапа.

Думки фанів щодо нового іміджу Jerry Heil розділились. Одні впевнені, що зірка приміряла перуку для образу на Гелонів, інші ж вірять, що вона дійсно зголила волосся.

"Це типу для Геловіну така перука? Вас випередила вже одна блогерка", "Та це ж несправжня, чому ви такі довірливі", "Гарно загримували", "Тобі пасує", "Ну навіщо? А ти подумала про концерти, як на це менеджмент відреагує, батьки", "Боже тобі так личить", – йдеться у коментарях. Сама співачка наразі на повідомлення прихильників ніяк не відреагувала.