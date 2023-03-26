Для консервування вдалими будуть якісні сорти помідорів невеликої ваги – їх можна без труднощів виростити на власному городі. 24 Канал детальніше розповість про сорти, на які варто звернути увагу.

До теми Розсада сохне та скручується: як її врятувати

Томат Де Барао

Як чорні, так і червоні помідори цього сорту є універсальними. Вони чудово підійдуть для консервацій та маринування, а ще пасуватимуть до свіжих салатів. Томати важать не більше 60 грамів і мають сливоподібну форму. Цей сорт стійкий до захворювань, але кущ виростає доволі високий, тому його варто підв'язувати.

Томат Бананові ноги

Це оригінальний та незвичний сорт помідорів до 80 грамів, що має жовтий колір та подовгуватий колір. Вони мають цікавий цитрусовий присмак, який стає ще більш насиченим під час консервації. Догляд за цим сортом нескладний, плоди стійкі до хвороб, врожай буде високим, а кущ має невелику довжину. Окрім консервування, томати використовують для салатів і соусів.

Порада. Обираючи помідори для консервування, звертайте увагу на їхній вигляд. Плід має бути здоровим, без пошкоджень, а шкірка – щільна та цілісна. Найкраще вибирати ті томати, які були вирощені в один час і на одній грядці.

Томат Абелус

Абелус – це високоврожайний гібрид, що найкраще підходить для консервацій, а також виготовлення соків. Його шкірка міцна й щільна, а сам плід не схильний до розтріскування. Вони мають округлу форму та високу врожайність: на кистях формується 8 – 10 невеличких плодів до 180 грамів.



Які помідори підходять для консервації / Фото Unsplash

Томат Аурія

Відмінність та особливість цього плоду в його формі – вона незвично подовгувата. Томати мають насичений смак, вони щільні та м'ясисті, чим і підходять для консервацій та домашньої кулінарії. Сорт має довгий період плодоношення, але зручний та простий у догляді.

Томат Ефемер

Ці ранні сорти помідорів мають гарну округлу форму та насичений червоний колір, вага плоду не перевищує 100 грамів. Їх можна консервувати цілими, маринувати шматочками та вживати свіжими до салатів чи інших страв. Вони стійкі до захворювань і мають невисокі кущі.