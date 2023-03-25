Скручування саджанців, жовте листя часто виникають через природні фактори або неправильний догляд. Однак рослину можна врятувати, якщо завчасно помітити, що починається хвороба. Як запобігти загибелі розсади – читайте в порадах 24 Каналу.

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Серед основних причин зміни забарвлення і зміни форми листя є:

надлишок вологи;

недостатня кількість світла;

коливання температури;

підвищена кислотність ґрунту;

брак поживних елементів;

захворювання;

занадто тісна місткість.



Розсада / Фото Canva

Насамперед зверніть увагу на те, як поливаєте розсаду. Якщо вологи мало або занадто багато – листя найперше починають в'янути ті жовтіти. Також на це може вплинути якість ґрунту – він має бути не занадто легкий, бо такий не здатний утримувати вологу, і не дуже важкий, без дренажу, який перенасичує водою.

Потрібно також перевірити кількість доступних для розсади поживних речовин. Під час росту та розвитку розсаді потрібно багато органічних і мінеральних елементів.

Крім того, на листя може вплинути, розвиток патогенних мікроорганізмів в ґрунті, комахи, що їдять зелень.

Після виявлення причини усунути таку проблему можна, пересадивши рослини в іншу ґрунтову суміш, покращивши догляд та живлення розсади.

Автор: Діана Сікорська