Скручивание саженцев, желтые листья часто возникают из-за природных факторов или неправильного ухода. Однако растение можно спасти, если раньше заметить, что начинается болезнь. Как предотвратить гибель рассады – читайте в советах 24 Канала.

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Среди основных причин изменения окраски и изменения формы листьев:

избыток влаги;

недостаточное количество света;

колебания температуры;

повышенная кислотность почвы;

нехватка питательных элементов;

заболевание;

слишком тесная емкость.



Рассада / Фото Canva

Прежде всего обратите внимание на то, как поливаете рассаду. Если влаги мало или слишком много – листья в первую очередь начинают увядать те желтеть. Также на это может повлиять качество грунта – он должен быть не слишком легок, так как не способен удерживать влагу, и не очень тяжелый, без дренажа, который перенасыщает водой.

Необходимо также проверить количество доступных для рассады питательных веществ. При росте и развитии рассаде требуется много органических и минеральных элементов.

Кроме того, на листья может повлиять развитие патогенных микроорганизмов в почве, насекомые, едящие зелень.

После выявления причины устранить такую проблему можно, пересадив растения в другую почвенную смесь, улучшив уход и питание рассады.

Автор: Диана Сикорская