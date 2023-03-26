Для консервирования удачными будут качественные сорта помидоров небольшого веса – их можно без труда вырастить на собственном огороде. 24 Канал подробнее расскажет о сортах, на которые следует обратить внимание.

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Томат Де Барао

Как черные, так и красные помидоры этого сорта универсальны. Они отлично подойдут для консерваций и маринования, а еще подойдут к свежим салатам. Томаты весят не более 60 граммов и имеют сливообразную форму. Этот сорт устойчив к заболеваниям, но куст произрастает достаточно высокий, поэтому его следует подвязывать.

Томат Банановые ноги

Это оригинальный и необычный сорт помидоров до 80 грамм, имеющий желтый и продолговатый цвет. У них есть интересный цитрусовый привкус, который становится еще более насыщенным во время консервации. Уход за этим сортом несложный, плоды устойчивы к болезням, урожай будет высоким, а куст имеет небольшую длину. Кроме консервирования, томаты используются для салатов и соусов.

Совет. Выбирая помидоры для консервирования, обращайте внимание на их вид. Плод должен быть здоровым, без повреждений, а кожура – плотная и цельная. Лучше всего выбирать те томаты, которые были выращены в одно время и на одной грядке.

Томат Абелус

Абелус – это высокоурожайный гибрид, наиболее подходящий для консерваций, а также изготовления соков. Его кожица крепкая и плотная, а сам плод не подвержен растрескиванию. Они имеют округлую форму и высокую урожайность: на кистях формируется 8-10 небольших плодов до 180 граммов.



Какие помидоры подходят для консервации / Фото Unsplash

Томат Аурия

Отличие и особенность этого плода в его форме – она необычно продолговата. Томаты имеют насыщенный вкус, плотные и мясистые, чем и подходят для консерваций и домашней кулинарии. Сорт имеет длительный период плодоношения, но удобен и прост в уходе.

Томат Эфемер

Эти ранние сорта помидоров имеют хорошую округлую форму и красный насыщенный цвет, вес плода не превышает 100 граммов. Их можно консервировать целиком, мариновать кусочками и употреблять свежими в салаты или другие блюда. Они устойчивы к заболеваниям и имеют невысокие кусты.