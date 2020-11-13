Українська співачка Наталія Могилевська не втомлюється ділитися стильними образами зі своїми шанувальниками. Для нового аутфіту зірка поєднала блакитну сорочку з яскравою спідницею.

Популярна українська артистка Наталія Могилевська продовжує пощирювати світлини на своїй сторінці в інстаграмі. Найстильніші образи зірки залюбки переймають щанувальники, і новий її аутфіт не стане винятком.

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Look Наталії Могилевської

Знаменитість позувала перед камерою на вулицях Києва. Співачка приміряла блакитну класичну сорочку, яку зав'язала на талії, підкресливши стрункість. Її вона поєднала з біло-оранжевою смугастою спідницею довжини міді. Цікаве вбрання Наталія доповнила білосніжними лоферами.

Трендовий образ Могилевська підкреслила великими сонцезахисними окулярами прямокутної форми, а також шкіряною сумкою верблюжого кольору. Артистка вклала волосся у високий пучок, випустивши біляві пасма. Образ завершував легкий макіяж співачки, в якому зірка зробила акцент на натуральній красі.

У підписі до фото Наталія Могилевська зазначила, що цього року осінь видалася неймовірно теплою, хоч днями стало прохолодніше. Але зірка запропонувала продовжити осінньо-теплий настрій і зазначила, що весь тиждень буде ділитися результатом нової фотосесії.

На фото зовсім немає золотого і червоного листя, але красиві, стильні і легкі образи – все те, від чого не хочеться відмовлятися і ховати в пуховики,

– написала Наталія Могилевська.



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya