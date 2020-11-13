Украинская певица Наталья Могилевская не устает делиться стильными образами со своими поклонниками. Для нового аутфита звезда соединила голубую рубашку с яркой юбкой.

Популярная украинская артистка Наталья Могилевская продолжает публиковать фотографии на своей странице в инстаграме. Стильные образы звезды охотно перенимают поклонники, и новый ее аутфит не станет исключением.

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Look Натальи Могилевской

Знаменитость позировала перед камерой на улицах Киева. Певица примерила голубую классическую рубашку, которую завязала на талии, подчеркнув стройность. Ее она соединила с бело-оранжевой полосатой юбкой длины миди. Интересный наряд Наталья дополнила белыми лоферами.

Трендовый образ Могилевская подчеркнула большими солнцезащитными очками прямоугольной формы, а также кожаной сумкой верблюжьего цвета. Артистка уложила волосы в высокий пучок, выпустив белокурые пряди. Образ завершал легкий макияж певицы, в котором звезда сделала акцент на натуральной красоте.

В подписи к фото Наталья Могилевская отметила, что в этом году осень выдалась невероятно теплой, хотя на днях стало прохладнее. Но звезда предложила продлить осенне-теплое настроение и отметила, что всю неделю будет делиться результатом новой фотосессии.

На фото совсем нет золотых и красных листьев, но красивые, стильные и легкие образы – все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики,

– написала Наталья Могилевская.



Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya



​Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya