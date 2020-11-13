Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась новыми фотографиями со съемок. Она показала элегантный образ, которым поразила поклонников.

Маша Ефросинина опубликовала фотографии на личной странице в инстаграме. Она показала красивый и нежный ауфит, в котором выглядела непревзойденно.

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Образ Маши Ефросининой

Для съемок ведущая выбрала костюм в молочном и коричневом цветах. Наряд знаменитости состоял из топа, брюк со стрелками и пиджака, застегивающегося на пуговицы. Такой look подходил Маше, цвета добавляли ее образу нежности и женственности.

Из аксессуаров Ефросинина дополнила свой аутфит золотистым колье. Короткие волосы она собрала в хвост сзади. Телеведущая сделала макияж в коричневых оттенках. Веки она накрасила тенями, а также добавила черные стрелки. На губы нанесла матовую помаду. Маша завершила эффектный образ красным маникюром.

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