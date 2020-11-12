Украинская телеведущая Маша Ефросинина ежедневно делится с подписчиками кадрами из своей жизни. На этот раз Маша показала архивное фото со своим мужем Тимуром.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина ведет активную общественную жизнь. В то же время она не забывает о своей инстаграм-странице, на которой публикует фото повседневных и праздничных образов. Кроме этого, она делится кадрами своей семьи.

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В последнем посте Маша Ефросинина решила поделиться с поклонниками архивной фотографией с Тимуром, которая была сделана еще в 2007 году.

Думаю почитать сегодня Сане про Ниф-Нифа и Наф-Нафа,

– лаконично написала Ефросинина.

Телеведущая таким образом намекнула, что они в то время с мужем находились не в лучшей форме.

Телеведущая имеет почти полуторамиллионную аудиторию в инстаграме, поэтому фото набрало немало лайков и уже успело покорить сеть.

"Смелое фото", "Такие счастливые", "Помню вас такими", "В 2007 году наверняка было трудно поверить, что вы будете такие секси в 2020", "Даже тогда выглядела кайфово", – написали пользователи.

Маша Ефросинина является поклонницей здорового образа жизни и правильного питания. Знаменитость рассказывала, что ей понадобились годы, чтобы получить ту форму, в которой она сейчас находится.

Известно, что Ефросинина долгое время боролась с лишним весом. Впервые вес она набрала в 18 лет, а во время работы на шоу "Подъем" она дошла до максимальной отметки – 86 килограммов. Свою нынешнюю форму телезвезда связывает с питанием только на 30%. Ровно столько же она отдает спорту и умению положительно относится к себе и жизни.