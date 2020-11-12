Українська телеведуча Маша Єфросиніна щодня ділиться з підписниками кадрами зі свого життя. Цього разу Маша показала архівне фото зі своїм чоловіком Тимуром.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна веде активне громадське життя. Водноча вона не забуває про свою інстаграм-сторінку, на якій публікує фото повсякденних та святкових образів. Окрім цього, вона ділиться кадрами своєї сім’ї.

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В останньому дописі Маша Єфросиніна вирішила поділитися з прихильниками архівною світлиною з Тимуром, яка була зроблена ще у 2007 році.

Думаю почитати сьогодні Сані про Ніф-Ніфа і Наф-Нафа,

– лаконічно написала Єфросиніна.

Телеведуча таким чином натякнула, що вони в той час з чоловіком перебували не в найкращій формі.

Телеведуча має майже півторамільйонну аудиторію в інстаграмі, тому фото набрало чимало вподобань та вже встигло підкорити мережу.

"Сміливе фото", "Щасливі такі", "Пам’ятаю вас такими", "У 2007 році напевно було важко повірити, що ви будете такі сексі у 2020", "Навіть тоді виглядала кайфово", – написали користувачі.

Маша Єфросиніна є прихильницею здорового способу життя і правильного харчування. Знаменитість розповідала, що їй знадобилися роки, щоб отримати ту форму, в якій вона зараз перебуває.

Відомо, що Єфросиніна довгий час боролася із зайвою вагою. Вперше вагу вона набрала у 18 років, а під час роботи на шоу "Підйом" вона дійшла до максимальної позначки – 86 кілограмів. Свою нинішню форму телезірка пов'язує з харчуванням лише на 30%. Рівно стільки ж вона віддає спорту і вмінню позитивно ставиться до себе і життя.