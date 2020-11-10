Українська телеведуча Маша Єфросиніна відвідала презентацію колекційного видання Ukrainian women in Vogue. На світському заході вона продемонструвала елегантний образ.

Маша Єфросиніна поширила фото з події на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово показувала багатотисячній аудиторії шанувальниць варіанти красивих аутфітів і цього разу не робила винятку.

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Ukrainian women in Vogue – це колекційне видання модного глянцю, яке складається з 60 фотосесій українських знаменитих жінок. Маша Єфросиніна стала однією з тих зірок, які позували для глянцю, і відвідала презентацію в елегантному вбранні.

Діловий look Маші Єфросиніної

Маша постала перед публікою у сірому смугастому костюмі, що мав вкраплення блискіток, які виглядали дуже ефектно і додавали аутфітові особливого шарму. Костюм складався з піджака, що застібався на один ґудзик, і трендових штанів-бермудів. Під піджак телеведуча одягнула чорну блузку.

Такий look знаменитість поєднала з чорними чоботами на підборах і маленькою сумочкою від бренду Dior. Також серед аксесуарів Єфросиніна доповнила свій образ золотими сережками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках: тінями підкреслила очі, а губи нафарбувала матовою помадою ніжно-рожевого кольору. Завершила аутфіт бездоганним червоним манікюром.

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