У костюмі і з сумочкою Dior: Маша Єфросиніна показала діловий образ на презентації журналу Vogue
Українська телеведуча Маша Єфросиніна відвідала презентацію колекційного видання Ukrainian women in Vogue. На світському заході вона продемонструвала елегантний образ.
Маша Єфросиніна поширила фото з події на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово показувала багатотисячній аудиторії шанувальниць варіанти красивих аутфітів і цього разу не робила винятку.
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Ukrainian women in Vogue – це колекційне видання модного глянцю, яке складається з 60 фотосесій українських знаменитих жінок. Маша Єфросиніна стала однією з тих зірок, які позували для глянцю, і відвідала презентацію в елегантному вбранні.
Діловий look Маші Єфросиніної
Маша постала перед публікою у сірому смугастому костюмі, що мав вкраплення блискіток, які виглядали дуже ефектно і додавали аутфітові особливого шарму. Костюм складався з піджака, що застібався на один ґудзик, і трендових штанів-бермудів. Під піджак телеведуча одягнула чорну блузку.
Такий look знаменитість поєднала з чорними чоботами на підборах і маленькою сумочкою від бренду Dior. Також серед аксесуарів Єфросиніна доповнила свій образ золотими сережками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках: тінями підкреслила очі, а губи нафарбувала матовою помадою ніжно-рожевого кольору. Завершила аутфіт бездоганним червоним манікюром.
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