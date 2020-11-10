Украинская телеведущая Маша Ефросинина посетила презентацию коллекционного издания Ukrainian women in Vogue. На светском мероприятии она продемонстрировала элегантный образ.

Маша Ефросинина распространила фото с события на личной странице в Инстаграме. Она неоднократно показывала многотысячной аудитории поклонниц варианты красивых аутфит и на этот раз не делала исключения.

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Ukrainian women in Vogue – это коллекционное издание модного глянца, состоящее из 60 фотосессий украинских знаменитых женщин. Маша Ефросинина стала одной из тех звезд, которые позировали для глянца, и посетила презентацию в элегантном наряде.

Деловой look Маши Ефросининой

Маша предстала перед публикой в ​​сером полосатом костюме, с вкраплениями блесток, которые выглядели очень эффектно и добавляли аутфиту особый шарм. Костюм состоял из пиджака, который застегивался на одну пуговицу, и трендовых брюк-бермудов. Под пиджак телеведущая надела черную блузку.

Такой look знаменитость соединила с черными сапогами на каблуке и маленькой сумочкой от бренда Dior. Также среди аксессуаров Ефросинина дополнила свой образ золотыми серьгами. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках: тенями подчеркнула глаза, а губы накрасила матовой помадой нежно-розового цвета. Завершила аутфит безупречным красным маникюром.

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