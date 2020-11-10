В костюме и с сумочкой Dior: Маша Ефросинина показала деловой образ на презентации журнала Vogue
Украинская телеведущая Маша Ефросинина посетила презентацию коллекционного издания Ukrainian women in Vogue. На светском мероприятии она продемонстрировала элегантный образ.
Маша Ефросинина распространила фото с события на личной странице в Инстаграме. Она неоднократно показывала многотысячной аудитории поклонниц варианты красивых аутфит и на этот раз не делала исключения.
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Ukrainian women in Vogue – это коллекционное издание модного глянца, состоящее из 60 фотосессий украинских знаменитых женщин. Маша Ефросинина стала одной из тех звезд, которые позировали для глянца, и посетила презентацию в элегантном наряде.
Деловой look Маши Ефросининой
Маша предстала перед публикой в сером полосатом костюме, с вкраплениями блесток, которые выглядели очень эффектно и добавляли аутфиту особый шарм. Костюм состоял из пиджака, который застегивался на одну пуговицу, и трендовых брюк-бермудов. Под пиджак телеведущая надела черную блузку.
Такой look знаменитость соединила с черными сапогами на каблуке и маленькой сумочкой от бренда Dior. Также среди аксессуаров Ефросинина дополнила свой образ золотыми серьгами. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках: тенями подчеркнула глаза, а губы накрасила матовой помадой нежно-розового цвета. Завершила аутфит безупречным красным маникюром.
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