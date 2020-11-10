Популярная украинская певица Тина Кароль впервые украсила обложку Vogue. Она посетила презентацию модного журнала в роскошном образе и очаровала сеть.

Впервые в истории модного журнала Vogue украинская звезда стала героиней обложки. Тина Кароль украсила первую страницу глянца, а также посетила презентацию журнала. Фотографии с вечеринки популярная певица опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Коллекционное издание Ukrainian women in Vogue состоит из 60 фотосессий украинских знаменитых звезд. Среди них – Маша Ефросинина, Елена Зеленская, Джамала, София Андрухович и другие. Главная героиня издания – Тина Кароль посетила презентацию в роскошном образе.

Образ Тины Кароль

Для посещения презентации Тина Кароль выглядела невероятно. Она надела розовое платье с пикантным декольте, прозрачной вставкой под грудью и черным принтом от любимого британского бренда David Koma. Певица соединила платье с черными капроновыми гольфами и туфлями на каблуке.

Роскошный образ певицы дополняли ювелирные украшения от Cartier: серьги-подвески и массивное кольцо. Она уложила белокурые волосы пышными голливудскими локонами и завершила look макияжем. Тина накрасила веки персиковыми тенями, а губы подчеркнула глянцевой помадой насыщенного красного цвета.

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