Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася новими фотографіями зі зйомок. Вона показала елегантний образ, яким вразила прихильників.

Маша Єфросиніна опублікувала світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала красивий та ніжний ауфіт, у якому виглядала неперевершено.

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Образ Маші Єфросиніної

Для зйомок ведуча обрала костюм у молочному та коричневому кольорах. Вбрання знаменитості складалося з топу, штанів зі стрілками і піджака, що застібався на ґудзики. Такий look пасував Маші, кольори додавали її образові ніжності та жіночності.

Серед аксесуарів Єфросиніна доповнила свій аутфіт золотистим кольє. Коротке волосся вона зібрала у хвіст ззаду. На обличчі телеведуча зрбила макіяж у коричневих відтінках. Повіки вона намалювала тінями, а також додала чорні стрілки. На губи нанесла матову помаду. Маша завершила ефектний образ червоним манікюром.

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