Відома українська співачка MamaRika добре знається на трендах та часто демонструє образи, що підійдуть всім модницям. Цього разу артистка постала в зухвалому образі та похизувалась фігурою.

Популярна артистка MamaRika, справжнє ім'я якої – Анастасія Кочетова, активно спілкується з фанами на своїй сторінці в інстаграмі. Вона публікує кумедні ролики, ділиться спільними фото з чоловіком Сергієм, а також демонструє гарні образи.

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Образ співачки MamaRika

Артистка позувала на однорідному сірому тлі у вигідній позі. Вона вдягнула чорний кроп-топ та широкі шкіряні штани в тон, прикрашені золотистим ланцюжком. Таке вбрання вдало підкреслювало бездоганну фігуру MamaRika. Зверху вона накинула довгу сорочку з вогняним принтом, що додавало образу зухвалості.

Яскраве волосся співачка вклала ідеальними хвилями та заклала за вухо. Аутфіт доповнював також широкий золотистий чокер та білий манікюр. Також зірка зробила гарний макіяж. Темними тінями вона підкреслила очі, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.

Шанувальників MamaRika підкорив новий образ співачки. Вони поставили більше 10 тисяч вподобань та багато коментарів: "Красуня", "Вогонь", "Схожа на вокалістку Hardkiss", – написали користувачі.



Співачка MamaRika / Instagram / @mamarika_official