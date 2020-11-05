Известная украинская певица MamaRika хорошо разбирается в трендах и часто демонстрирует образы, которые подойдут всем модницам. На этот раз артистка предстала в дерзком образе и похвасталась фигурой.

Популярная артистка MamaRika, настоящее имя которой – Анастасия Кочетова, активно общается с фанами на своей странице в инстаграме. Она публикует забавные ролики, делится совместными фото с мужем Сергеем, а также демонстрирует красивые образы.

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Образ певицы MamaRika

Артистка позировала на сером фоне в выгодной позе. Она надела черный кроп-топ и широкие кожаные брюки в тон, украшенные золотистой цепочкой. Такой наряд удачно подчеркивал безупречную фигуру MamaRika. Сверху она накинула длинную рубашку с огненным принтом, что добавляло образу дерзости.

Яркие волосы певица уложила идеальными волнами и заложила за ухо. Аутфит дополнял также широкий золотистый чокер и белый маникюр. Также звезда сделала красивый макияж. Темными тенями она подчеркнула глаза, а губы накрасила нежно-розовой помадой.

Поклонников MamaRika покорил новый образ певицы. Они поставили более 10 тысяч лайков и оставили много комментариев: "Красотка", "Огонь", "Похожа на вокалистку Hardkiss", – написали пользователи.



Певица MamaRika / Instagram / @mamarika_official