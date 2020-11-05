Успешная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская любит радовать поклонников интересными и игривыми кадрами. На новой фотографии звезда позировала в экстравагантном наряде на фоне университета.

Эффектный кадр Оля Цибульская опубликовала на своей личной странице в Инстаграме. Она показала своей многотысячной аудитории стильный образ.

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Оля Цибульская позировала на фоне красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко. Знаменитость часто ездит на съемки, поэтому любит стильно одеваться и вызывать восторг у окружающих.

На этот раз звезда предстала перед камерой в смелом образе – леопардовом костюме украинского бренда Kristina Laptso, который состоит из удлиненного жакета и юбки ниже колен. Образ довершали бежевые ботинки на каблуке.

В руках Цыбульская держала короткое красное пальто, которое подходило к ее красной помаде. Знаменитость стильно уложила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Кто ты по призванию? Интересно кого в нашей тусовке больше – гуманитариев или технарей? Здесь мог быть какой-то ностальгический пост о том, как я вспоминаю студенческие времена. Но ну его нафиг жить прошлым. Я просто летела с одной съемки на другую. А красный корпус КНУ ну очень к лицу моей помаде. Училась я не здесь. И оба своих диплома потеряла,

– отметила исполнительница.