Популярная певица Светлана Тарабарова во время осеннего утреннего выхода показала стильный изысканный образ. Артистка поделилась милыми кадрами со своими поклонниками.

В своем Инстаграме певица сообщила подписчикам, что у нее сегодня напряженный и важный день. Почему этот день такой для нее ответственный, знаменитость не отметила, впрочем опубликовала подборку стильных фотографий.

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Сегодня напряженный и важный день для меня. Пожелайте успеха, пожалуйста. Надеюсь, этот образ поможет мне чувствовать себя увереннее. Главное не заснуть на встрече. Как ваше настроение? Влияет на ваше состояние одежда, в которой вы?,

– спросила поклонников Тарабарова.

Артистку в комментариях поддержала журналистка Соломия Витвицкая. Она отметила, что держит кулаки за Светлану.

Образ Светланы Тарабаровой

Для важной встречи исполнительница выбрала трикотажное худи с капюшоном цвета кэмел, украсила его стильной кожаной баской. Под низ звездная мамочка надела атласную бежевую юбку ниже колен, а образ довершили светло-коричневые ботинки на каблуке и пудровый рюкзак.

Рыжие волосы певица оставила прямыми и надела черный кожаный берет. Лицо она оставила без косметики и предстала перед камерой в повседневном легком макияже.



Светлана Тарабарова показала стильный образ / Instagram / @tarabarova Светлана Тарабарова показала стильный образ / Instagram / @tarabarova

Светлана Тарабарова показала стильный образ / Instagram / @tarabarova