Популярна співачка Світлана Тарабарова під час осіннього ранкового виходу показала стильний вишуканий образ. Артистка поділилася з прихильниками милими кадрами зі своїми прихильниками.

У своєму інстаграмі співачка повідомила підписникам, що у неї сьогодні напружений та важливий день. Чому цей день такий для неї відповідальний, знаменитість не зазначила, втім опублікувала добірку стильних світлин.

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Сьогодні напружений і важливий день для мене. Побажайте успіху, будь ласка. Сподіваюсь, цей образ допоможе мені почуватися себе впевненіше. Головне не заснути на зустрічі. Як ваш настрій? Впливає на ваш стан одяг, в якому ви?,

– запитала прихильників Тарабарова.

Артистку в коментарях підтримала журналістка Соломія Вітвіцька. Вона зазначила, що тримає кулаки за Світлану.

Образ Світлани Тарабарової

Для важливої зустрічі виконавиця обрала трикотажне худі з капюшоном кольору кемел, оздобила його стильною шкіряною баскою. Під низ зіркова матуся одягнула атласну бежеву спідницю нижче колін, а образ довершили світло-коричневі черевики на підборах та пудровий рюкзак.

Руде волосся співачка залишила прямим та одягнула чорний шкіряний берет. Обличчя вона не обтяжувала косметикою та постала перед камерою у повсякденному легкому макіяжі.



Світлана Тарабарова показала стильний образ / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова показала стильний образ / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова показала стильний образ / Instagram / @tarabarova