Успішна українська телеведуча та співачка Оля Цибульська любить тішити прихильників цікавими та грайливими кадрами. На новій світлині зірка позувала в екстравагантному вбранні на тлі університету.

Ефектний кадр Оля Цибульська опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала своїй багатотисячній аудиторії стильний образ.

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Оля Цибульська позувала на тлі червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка. Знаменитість часто їздить на зйомки, тож любить стильно одягатися та викликати захват в оточуючих.

Цього разу зірка постала перед камерою у сміливому образі – леопардовому костюмі українського бренду Kristina Laptso, який складається з подовженого жакета та спідниці нижче колін. Образ довершували бежеві черевики на підборах.

В руках Цибульська тримала коротке червоне пальто, яке пасувало до її червоної помади. Знаменитість стильно вклала волосся та зробила макіяж з акцентом на очах.

Хто ти за покликанням? Цікаво кого в нашій тусовці більше – гуманітаріїв чи технарів? Тут міг би бути якийсь ностальгічний пост про те, як я згадую студентські часи. Але ну його нафіг жити минулим. Я просто летіла з однієї зйомки на іншу. А червоний корпус КНУ ну дуже личив моїй помаді. Навчалась я не тут. І обидва свої дипломи згубила,

– зазначила виконавиця.