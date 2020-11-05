У леопардовому костюмі: Оля Цибульська розбурхала мережу сміливим образом – фото
Успішна українська телеведуча та співачка Оля Цибульська любить тішити прихильників цікавими та грайливими кадрами. На новій світлині зірка позувала в екстравагантному вбранні на тлі університету.
Ефектний кадр Оля Цибульська опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала своїй багатотисячній аудиторії стильний образ.
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Оля Цибульська позувала на тлі червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка. Знаменитість часто їздить на зйомки, тож любить стильно одягатися та викликати захват в оточуючих.
Цього разу зірка постала перед камерою у сміливому образі – леопардовому костюмі українського бренду Kristina Laptso, який складається з подовженого жакета та спідниці нижче колін. Образ довершували бежеві черевики на підборах.
В руках Цибульська тримала коротке червоне пальто, яке пасувало до її червоної помади. Знаменитість стильно вклала волосся та зробила макіяж з акцентом на очах.
Хто ти за покликанням? Цікаво кого в нашій тусовці більше – гуманітаріїв чи технарів? Тут міг би бути якийсь ностальгічний пост про те, як я згадую студентські часи. Але ну його нафіг жити минулим. Я просто летіла з однієї зйомки на іншу. А червоний корпус КНУ ну дуже личив моїй помаді. Навчалась я не тут. І обидва свої дипломи згубила,
– зазначила виконавиця.
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