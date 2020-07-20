Українська телеведуча вміло поєднує виснажливі зйомки з сімейним відпочинком. Катя Осадча влаштувала релакс на вікенді з чоловіком Юрієм Горбуновим, а для прогулянки Львівщиною обрала трендовий літній образ total white, поєднавши сорочку зі штанами вільного крою.

Замість закордонних подорожей зіркова родина Каті Осадчої та Юрія Горбунова обирає мандрівки Україною. Вже вдруге пара відправилася до розкішного комплексу відпочинку на Львівщині, показавши в інстаграмі фото з насиченого вікенду.

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Західна Україна зустріла подружжя сонячною погодою, що дозволило Каті Осадчій продемонструвати фантастичні літні образи, які відповідають сучасним трендам. Вона влаштувала прогулянку величезним садом, обравши для виходу комфортний look.

Образ Каті Осадчої

Телезірка постала у білих вкорочених штанах з високою талією вільного крою та легкій сорочці з оригінальним принтом. Аутфіт total white завершили трендові лофери. Обличчя без макіяжу Катя Осадча приховала за сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала у низький хвіст.

Попри те, що ведуча обожнює доповнювати свої образи численними аксесуарами перед камерами, у буденному житті вона прогулюється без прикрас. Варто зазначити, що Осадча створила своєрідний family look з чоловіком Юрієм Горбуновим, адже він постав у чорних штанах та в білих кросівках, футболці й піджаку, що гармонійно виглядало з образом красуні-дружини.

"Сміливим кроком в ще один тиждень літа! Гарного вам тижня", – написала Катя Осадча.